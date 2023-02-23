Çok büyük bir afetin yaşandığı bölgede DASK sigortalılık oranı yalnızca yüzde 50 seviyesinde. "Türkiye geneli için ise bu oran yüzde 56. DASK bilincini artırmak, sektörün sorumluluğudur." Konuyla ilgili “Tarifsiz bir acıyla karşı karşıyayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin yüreği yandı. Son derece üzgünüz. Ülkemizin başı sağ olsun. Kaybettiğimiz canların telafisi yok. Bir deprem ülkesi olarak, DASK sigortalılık oranını ivedi bir şekilde artırmak adına ciddi bir seferberlik başlatmalıyız.” açıklamasında bulunan Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz “Ortalama 400-500 TL gibi bir maliyeti olan bu sigortanın olası bir depremde ne gibi imkanlar sağlayacağını tek tek her vatandaşımıza anlatmalıyız. Sigortacılık sektörüne açık çağrıda bulunuyoruz: DASK bilincini artırmak sektörümüz ve ülkemiz için önemle üzerinde durulması gereken bir sosyal sorumluluk hareketi olmalı.” dedi.

Kaynak. Yenigün Haber Merkezi