16-18 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuarda, Darüşşafaka Eğitim Kurumları katılımıyla bağış toplanması hedefleniyor.

Fuarcılık sektörü, ülke ekonomisine olan katkısını ve üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Enerji Fuarcılık tarafından, 16-18 Mart tarihleri arasında İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceği ilan edilen ve eş zamanlı düzenlenen Petroleum Istanbul ve Gas&Power Network fuarları normal takvime göre yapılacaktır.

Ülke olarak normalleşme süreci adına geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmelerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Depremde ebeveynlerini kaybeden, eğitimleri yarım kalan binlerce çocuğumuz, gencimiz bulunuyor. Biz de bu ihtiyacın karşılanmasına destek olmak adına, depremden etkilenen çocukların eğitimlerine destek olmak adına Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile işbirliği yapıyoruz. İşbirliğimiz kapsamında Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına Petroleum Istanbul’da özel alan ayrılacak ve kurum tarafından fuar süresince Deprem Destek Kampanyası için bağış toplanacaktır.

Petroleum Istanbul, 16-18 Mart’ta İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde

22 ülkeden 1000’in üzerinde markanın katılımıyla gerçekleşecek 16. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı “Petroleum Istanbul” ve 5. Elektrik, Doğal Gaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı “Gas&Power Network”, 16-18 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Fuarlara, akaryakıt, petrol, LPG, doğal gaz, elektrik, alternatif enerji ve madeni yağ ekipmanları, teknolojileri ile bu sektörlere ürün ve hizmet sunan alt sektörlerden firmalar katılım sağlayacak.

Enerji Fuarcılık olarak ülkemizin parlak geleceği için tüm gücümüzle çalışmaya, istihdam yaratmaya, yerli sanayimizin global pazarlarla buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ