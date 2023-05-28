Her yaş grubundan ihtiyaç sahibine yuva olan Darülaceze'nin sakinleri, kurum içinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya devam ediyor.

Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de yaşayan sakinlerin, oy kullanması için ziyaretçi merkezine 2 sandık kuruldu.

Kurum görevlileri tarafından odalarından alınarak oy kullanma alanına getirilen sakinler, hastalık ve ihtiyaç durumlarına göre sırayla sandık başına alındı. Sandık görevlileri tarafından nasıl oy kullanacakları hakkında bilgi verilen seçmenler oylarını kullandı.

Öte yandan, kuruma gelen parti görevlileri sandıkların bulunduğu alanda oy verme işlemini takip ediyor.

"413 kişiden 400'ü oy kullanır durumda"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum içinde iki ayrı sandık oluşturduklarını belirterek, "Bugün 14 Mayıs'a göre oy verme işlemi daha basit ve daha kolay. İki cumhurbaşkanı adayından biri seçilecek. Bir önceki seçimden de tecrübeleri var, o yüzden gayet sakince oylarını kullanıyorlar. Biz de sabah bulunduğumuz ilçede oyumuzu verip hemen kuruma geldik, sükunet içinde seçim olması için gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Cebeci, seçimlerin memlekete ve millete hayırlı olmasını dileyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dezavantajlı sakinlerimiz tekerlekli arabalarıyla oy vermeye geliyorlar. Sandığın kapısına kadar çalışan arkadaşlarımız refakat ediyor. Kendi oylarını istedikleri gibi veriyorlar. Burası sembolik bir yer, 128 yıllık bir kurum. Burada kalan insanların yaklaşık yüzde 80'i dezavantajlı. Sabahın erken saatlerinde oy vermek için kuyruğa girmeleri vatandaşlık bilincinin Türkiye'de en üst noktada olduğunu gösteriyor. Dünyada çok az ülkede seçime böylesine üst noktada iştirak var. Kurumun 560 yatak kapasitesi bulunuyor, bunun içinde çocuklar da var. Şu anda oy pusulası gelen 413 kişiden 400'ü oy kullanır durumda."

"Sükunet içinde seçimlerin geçmesini diliyorum"

Darülaceze sakinlerinden 74 yaşındaki Mücevher Keser de 21 aydır misafir olduğu kurumda, sabahın ilk saatlerinde oy kullanmaya gittiğini söyledi.

Kurumdan her anlamda çok memnun olduğunu anlatan Keser, "Büyük bir aileyiz. Sağlığımı burada buldum, arkadaşlarımı, görevlileri seviyorum. Bugün çok heyecanlıyım. Arkadaşlara fazla heyecanlanmamalarını tavsiye ediyorum. Gayet sakin olsunlar. Sükunet içinde seçimlerin geçmesini diliyorum. 15 gün önce çok güzel, demokratik bir seçim oldu. Bugün de inşallah öyle olacak. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun, seçileni kabul edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Darülaceze'de bir yıldır ikamet eden 65 yaşındaki Özkan Barlak ise sabah erkenden sandık başına gittiğini dile getirerek, "Vatandaşlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum, herkese de bu görevini yerine getirmesini tavsiye ediyorum. Bana göre daha dezavantajlı olan arkadaşlarıma yardım ediyorum. Tekerlekli araba ile onların sandık başına gitmesi için elimden geleni yapıyorum. İnşallah vatanımız, milletimiz için hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu. (AA)