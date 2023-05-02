Dark Web ve Deep Web, İnternet'in iki farklı bölümünü temsil eder ve sıklıkla karıştırılır. İkisi arasındaki temel farklar şunlardır:

Deep Web:

İnternet'in, arama motorları tarafından indekslenmeyen ve doğrudan erişime açık olmayan bölümüdür.

Kullanıcı adı ve şifre ile korunan web siteleri, özel veritabanları ve şirket içi ağlar gibi gizli ve özel alanları içerir.

Deep Web, genellikle yasal ve meşru amaçlarla kullanılır. Örneğin, bilimsel veritabanları, kütüphane arşivleri ve hükümet verileri gibi kaynaklar Deep Web'de bulunabilir.

Dark Web:

Deep Web'in bir alt kümesi olup, anonimlik ve gizlilik için özel olarak tasarlanmış ağlar (örneğin Tor ve I2P) üzerinden erişilebilir.

Dark Web, yasadışı faaliyetler ve suç içeren içeriklerle dolu olmasına rağmen, sansürsüz iletişim ve gazetecilik gibi meşru amaçlar için de kullanılabilir.

Dark Web, kullanıcıların IP adreslerini gizleyerek anonim kalmasına olanak tanır, bu da hem iyi hem de kötü amaçlar için kullanılabilir.

Sonuç olarak, Deep Web, İnternet'in arama motorları tarafından indekslenmeyen ve genellikle yasal içeriklerle dolu kısmıdır. Dark Web ise anonim ağlar üzerinden erişilebilen ve yasadışı faaliyetlerin yanı sıra meşru amaçlar için de kullanılabilen daha küçük bir bölümdür.