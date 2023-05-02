Son dönemlerde gündemi meşgul eden "Dark Web" terimi, internetin gizli ve ulaşılması zor kısımlarını ifade ediyor. İnternetin büyük bir kısmı arama motorları tarafından indekslenmeyen ve standart tarayıcılarla erişilemeyen alanlardan oluşuyor. Bu gizli dünya, anonimlik ve gizlilik sağlayan Tor (The Onion Router) gibi özel tarayıcılar ve araçlar kullanarak ziyaret edilebiliyor.

Dark Web, yasadışı aktivitelerin gerçekleştirildiği bir alan olarak bilinse de, bu gizli ağ üzerinde gerçekleşen tüm etkinlikler suç unsuru içermemektedir. Gazeteciler, muhalifler ve insan hakları aktivistleri de sansürsüz iletişim ve bilgi paylaşımı için Dark Web'i kullanmaktadır.

Ancak, Dark Web'in bu özellikleri aynı zamanda siber suçlular için de bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Uyuşturucu ticareti, silah satışı, sahte belge düzenleme, kredi kartı dolandırıcılığı ve insan kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetlerin yanı sıra, zararlı yazılımların ve siber saldırı araçlarının satışı da Dark Web üzerinden gerçekleşmektedir.

Güvenlik uzmanları, Dark Web'in artan kullanımı ve bu gizli dünyada gerçekleşen yasadışı faaliyetlerin getirdiği riskler konusunda sürekli uyarılar yaparak, kullanıcıların internet üzerinde bilinçli ve güvenli bir şekilde hareket etmelerinin önemine dikkat çekiyor.