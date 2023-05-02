Maliye politikası herhangi bir devletin maliye politikası araçlarını kullanarak ekonomik dalgalanmaları minimum seviyeye indirmek vb. önlemler ile belirlemiş olduğu politikalardır. Maliye politikalarının amaçları; ülke ekonomisinin tam istihdama ulaşmasını sağlamak, ekonomik açıdan yaşanan ve dengesizliğe sebep olan dalgalanmaları olabilecek en az seviyeye indirmek ve gelir dağılımının en adil şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır.

Maliye Politikası Amaçları

-Kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak

-Gelir dağılımında adaleti sağlamak

-Ekonomik istikrarı sağlamak

-Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak

Maliye Politikasının Araçları

-Kamu bütçesi

-Kamu gelirleri

-Kamu harcamaları

-Kamu borçlanması

Daraltıcı Maliye Politikası

Ekonomide, daraltıcı maliye politikası uygulamak için kamu harcamaları azaltılır. Bu politikayı uygulamanın bir diğer yolu ise vergileri arttırmaktır. Bu sayede toplam harcamaların azalması hedeflenir.

Genişletici Maliye Politikası Nedir?

Ekonomide, genişletici maliye politikası uygulamak için devlet, kamu harcamalarını ya da transfer harcamalarını arttırarak otonom vergiyi azaltır. Otonom vergi, gelirden bağımsız olarak ödenilen vergilerdir. Bu uygulama ekonomide, genişletici maliyet politikası olarak adlandırılır.

Maliye politikası, Türkiye ekonomisindeki dengesizlikleri düzenlemeyi hedefler. Enflasyonla mücadelede maliye politikası kapsamında iki şekilde denge sağlanabilir. Ya arz artırılır ya da talep azaltılır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ