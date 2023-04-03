ABD hisse senetleri geçtiğimiz Cuma günü Nadaq 100'ün geçtiğimiz çeyrekte %20'ye kadar yükselmesiyle Mart ayını yeşille kapattı. Kripto para piyasası, son 24 saatte Bitcoin ve Ethereum’ın sırasıyla %1 ve %1,41 düşmesiyle hafta sonu geriledi. Bugünün en çok hareket edeni, Arbtrium Foundation'ın topluluk onayı öncesinde yaptığı token satışı nedeniyle son 24 saatte %7,38 düşen ARB oldu.

Son birkaç ayın en belirgin airdrop'u olan ARB, tokenleri topluluğa başarılı bir şekilde airdrop olarak sunarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Toplam 10 milyar arz ile tamamen seyreltilmiş piyasa kapitalizasyonu, tüm kripto paralar arasında on ikinci sırada, Aptos ve Avalanche'ın biraz gerisinde ve rakibi Optimism'in çok önünde. Temel olarak Arbitrum, airdrop faaliyetleri azalırken işlem hacminin hala yüksek bir seviyede olduğunu gördü.

Bununla birlikte ARB'nin son zamanlardaki düşük performansı, Arbitrum Vakfı'nın tokenleri topluluğun onayı olmadan satmasıyla ortaya çıkıyor. Tokenomik uyarınca, Arbitrum Foundation toplam token arzının %7,5'ini kendisine ayırır. Teklifin oylanması (AIP-1) henüz sonuçlanmamış olsa da, zincir üstü faaliyet, Artribrum Vakfı'nın tahsis edilen tokenlerin bir kısmını sattığını ve bu şaşırtıcı erken satışa karşı yaygın topluluk tepkisini çektiğini gösteriyor. Bu yazının yazıldığı tarihte, tepki Vakfın AIP-1'i birden fazla oya bölmesine ve yakın vadede ARB satışlarını durdurma sözü vermesine neden oldu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ