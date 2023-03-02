Kendine has müzik tarzı ve yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesi olan rap müziği başarılı temsilcilerinden Dantefaze, bu kez “Süzülüyom” isimli şarkısıyla dinleyicilerini selamlıyor.

Sözü ve müziği Dantefaze’e ait olan şarkının düzenlemesinde ise Oli’nin (Muzaffer Ali Tezergil) imzası bulunuyor. İdari prodüktörlüğünü Orkun Tunç’un yaptığı çalışmanın mix’i ve masteringi ise Erim Arkman’a ait.

Dantefaze’in dikkat çekici performanslarıyla öne çıkan şarkının video klip yönetmenliğini ise yine sanatçının kendisi üstlendi.

Dantefaze “Süzülüyom” şarkısı ve video klibi 3 Mart’ta tüm müzik platformlarında yayında!..

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi