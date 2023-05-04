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"Neolgoescrazy" kullanıcı adıyla ınstagramda 3 milyon takipçisi bulunan Noel Robinson'un İstanbul'a da gelerek farklı dans gösterilerinde bulundu. Bazı vatndaşların tepkisini çeken genç fenomen kulağına üflediği biri tarafından boğazı sıkıldı. Son anda araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilen vatandaş Robinson'un hiçbir şey olmamış gibi dans edişini şaşkınlıkla izledi.

Fenomen Noel Robinson, bu sefer de Türkiye'de dans etti! Hareketlerine sinirlenen vatandaşlar yakasına yapıştı

Robinson'un, İstanbul'da bir diğer uğrak adresi Kadıköy oldu. Bir tezgahtan ürün çalar gibi yaparak ürünü satıcıya geri veren Robinson, etrafını çevreleyen kalabalığa karşı meşhur dansını yaptı.

Fenomen Noel Robinson, bu sefer de Türkiye'de dans etti! Hareketlerine sinirlenen vatandaşlar yakasına yapıştı

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi