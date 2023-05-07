Youtube'da yeni bir programa başlayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic,bu hafta yakın arkadaşı İbrahim Selim'i konuk aldı. Influencer'lık üzerine İbrahim Selim ile sohbet eden Danla Bilic, bunun bir meslek olduğunu ama son dönemde bunun farklı bir boyut kazandığı konusunda sitemde bulundu.

Danla Bilic, konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Her 50-60 bin takipçisi olan, af edersiniz eskortlar bile kendini influencer olarak tanıtıyor. Sonra bir yerde influencerlar konuşulduğunda bizleri de eskort sanıyorlar."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi