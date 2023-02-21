Deprem felaketi yaşandığı günden bu yana sosyal medya hesaplarını depremzedeler için kullanan Danla Bilic, bir davet çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı...

Bilic davet çıkışı verdiği röportajı, bir muhabirin normalleşme ile ilgili kendisine sorduğu soruyla ilgili eleştirisini yaparak sosyal medya hesabından şu satırlarla yayınladı; "Roportaji Beyaz Tv yayinlamadan ben yayinliyim. Sorumlulara uzatamicaginiz mikrofonu bize uzatip ahkam kesmemeyi ogreniceksiniz. Sirasi degil demem gereken herseye tam sirasi diyorum unutmamak icin. Bi tarafiniz yiyosa bu sorulari muhattabina sorun bi isin ucundan tutmaya calisan kimseye degil. Bu saatten sonra hicbisey eskisi gibi degil hele ki en kucugunden en buyuguna bizi ayirmaya bolmeye calisan kimseye hic degil"

Türkiye'nin en etkili influencerlarının başında gelen Danla Bilic'in muhabire verdiği bu yanıt sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından Bilic'i destekleyen paylaşımlar yaparak ünlü influencer a desteklerini gösterdi ler.

Kaynak: Şimdi Duyduk (Umur Çolak)