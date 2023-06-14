Dengue ateşi, tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olan bir viral hastalıktır ve şiddetli grip benzeri semptomlara neden olur. Dengue ateşinin belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

Dang humması, Dang humması virüsü adı verilen bir flavivirüs tarafından neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu virüs, Aedes türü sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşır. Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görülen bir hastalıktır, özellikle Asya, Afrika, Amerika ve Pasifik Adaları gibi bölgelerde sıkça görülür.

Dang Humması Belirtileri?

Dang humması genellikle hafif seyirli olabilir, ancak bazı durumlarda ciddi ve hayati tehlikeler oluşturabilir. Hastalığın belirtileri genellikle ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, döküntü, bulantı ve kusmadır. Dang humması ciddi vakalarda kanama, şiddetli karın ağrısı, kusma ve düşük trombosit seviyelerine (trombositopeni) yol açabilir. Bu durumlar, dengesiz kan pıhtılaşması ve şok gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Dang Humması Nasıl Tedavi Edilir?

Dang humması genellikle semptomatik tedavi ile yönetilir. Hastaların dinlenmesi, yeterli sıvı alımı sağlaması ve ağrıyı hafifletmek için ağrı kesicilerin kullanılması önerilir. Ciddi vakalarda hastaneye yatış gerekebilir ve yoğun bakım tedavisi uygulanabilir.

Dang Hummasından Nasıl Korunur?

Dang hummasından korunmak için sivrisinek ısırıklarından kaçınmak önemlidir. Bu amaçla, sivrisineklere karşı koruyucu kıyafetler giymek, böcek kovucu kullanmak ve sivrisineklerin üremesi için uygun ortamları önlemek gerekmektedir. Seyahat ederken, dang humması riski olan bölgelere seyahat etmek öncesinde uygun aşılar yaptırmak da önemlidir.

Dang Humması Türkiye'de Var mı?

Dang hastalığı, Doğu Akdeniz, Afrika, Hindistan, Uzakdoğu, Hawai ve Karayip adaları gibi birçok ülkede görülen bir hastalıktır. Türkiye'ye komşu Ortadoğu ülkelerinde Dang virüsünün 1 ve 2 serotipleri bulunmaktadır. Bu nedenle, bu bölgelere seyahat edecek kişiler için bir risk söz konusu olabilir. Geçtiğimiz yıllarda Tayland'da Phuket'e yerleşen oyuncu Leyla Bilginel, bir sivrisinek ısırığı yüzünden Dang Humması tanısı ile hastaneye kaldırılmış ve tedavi için İstanbul'a getirilmişti.