2017’de yayınlanan eseri ‘Biber’ ile çalma listelerimize giren Damla Durakçay’ın müzikal dönüşümüne şahit olduğumuz yeni EP’si ‘Stüdyodan Canlı’ tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sanatçının ilk cover çalışması olma özelliği taşıyan; söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait ‘Seni Kimler Aldı’nın Damla Durakçay yorumu EP’nin öne çıkan çalışmalarından. Cover çalışmanın stüdyodan canlı kayıt videosu Damla Durakçay YouTube kanalından izlenebilir. Yapımcılığını GTR Müzik’in üstlendiği çalışma ile sanatçının müzikal yolculuğunda geldiği yeni ve daha elektronik evreyi işitsel ve görsel olarak deneyimliyoruz. Sanatçı ilk cover çalışmasından ve EP’sinden “Çocukluğumdan beri söylemeyi sevdiğim şarkıları, kendi yazdığım şarkılarla bir araya getirmek unutamayacağım bir deneyimdi.” şeklinde bahsediyor. Bas gitarda Ekin Bilgin, gitarda Ece Aksoy, davulda Korcan Ulusoy, klavyede Tarkan Tekyıldız, klarnette ise Mert Can Selçuk yer alıyor.