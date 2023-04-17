Damla Durakçay’ın sene başında tüm dijital platformlarda yayınladığı kısa çaları ‘Stüdyodan Canlı’nın öne çıkan çalışmalarından ‘Keyfin Bilir’in canlı stüdyo kayıt videosu sanatçının YouTube kanalında yayında. Elektronik altyapısıyla dikkat çeken parçada "Tüm bu sorunlu hikaye onun olsun, ben yolumu alıyorum.” diyen bir kadının tüm negatiflikleri geride bırakmasına kulak veriyoruz. Sanatçı şarkı ile ilgili önemli de bir mesaj veriyor; “Kadın olarak hayattaki ortak derdimiz dilediğimiz gibi sesimizi duyurmak. Ben de bunu başarabilmek niyetindeyim.”

Yapımcılığını GTR Müzik’in üstlendiği çalışma ile sanatçının müzikal yolculuğunda geldiği yeni ve daha elektronik evreyi işitsel ve görsel olarak deneyimliyoruz. ‘Keyfin Bilir’ canlı kaydında 70’lerin disko tınılarıyla harmanlanmış alternatif öğelere rastlamak mümkün. Çalışmanın söz ve müziğinde Damla Durakçay’a; mix, mastering ve düzenlemesinde ise Efe Duymaz’a rastlıyoruz. Eserin canlı stüdyo kaydı ise GTR Deneyevi’nde, Yellow BOS ekibi tarafından çekildi.

“Türler ve seneler arası müzik yapmayı özgürleştirici buluyorum.”

‘Blended-Pop’ türünde üretimler yapan ve bununla ilgili “Türler ve seneler arası müzik yapmayı özgürleştirici buluyorum.” yorumunda bulunan Damla Durakçay yeni EP’sinde çocukluğundan beri keyifle dinlediği şarkıları ve kendi çalışmalarını bir araya getiriyor. Bas gitarda Ekin Bilgin, gitarda Ece Aksoy, davulda Korcan Ulusoy, klavyede ise Tarkan Tekyıldız yer alıyor.

EP’de yer alan ve Damla Durakçay’ın ilk cover çalışması olan ‘Seni Kimler Aldı’ ve kendi bestesi olan ‘Ben Anlarım’ın canlı stüdyo kayıtları da geçtiğimiz günlerde Damla Durakçay YouTube kanalında yerini aldı. EP’nin son çalışması olan ‘Rakı İçmek İyi Geliyor’un canlı performans videosu da çok yakında yine sanatçının YouTube kanalında yerini alacak.

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