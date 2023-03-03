Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İncir Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “İncir Yetiştiriciliği” projesi Dalaman’ın 11 mahallesinde (Taşbaşı, Kayadibi, Kızılkaya, Sabunlu, Dariyeri, Kavacık, Çöğmen, Elcik, Bozbel, Gürleyik ve Narlı) devam ediyor. Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dalaman’da bin 470 adet “Dalaman Kaya İnciri” fidanı toprakla buluşturuldu.

Dalaman’ın Taşbaşı Mahallesinde yapılan törene Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Ziraat Odası Başkanı Aydın Çeper, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Taşbaşı Muhtarı Musa Doğan’ın ev sahipliğindeki törende üreticiler adına konuşan Esin Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verdiği desteklerle önce çilek şimdi de incir yetiştirmeye başladığını belirterek “Genç yaşta tarımla uğraşmaktan ve üretmekten çok mutluyum. Bunu sağlayan İl Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyor ve tüm kadınlarımızı, gençlerimizi üretmeye davet ediyorum” dedi.

ÜRETİME HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Törende konuşan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, deprem felaketine değinerek Belediye olarak yaptıkları yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üreticilerin desteğinin önemine değinen Karakuş, “Üretime her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da konuşmasına asrın felaketi olarak nitelenen ve Türkiye’nin 11 ilini etkileyen depremden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı. İlk günden itibaren devlet millet el ele verilen mücadelenin ve desteğin önemine ve büyüklüğüne değinen Saylak, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm teşkilatları ve personeli teyakkuza geçirdiklerini anlatarak, bu dönemde sivil toplum kuruluşları, üretici birlikleri, kooperatifler, şirketler ve üreticilerle birlikte büyük bir dayanışma örneği sergilediklerini kaydetti. Saylak, “Türk milleti, tarih boyunca ne zaman bir güçlükle karşılaşsa, ne zaman bir felaket yaşasa, ‘sen, ben, o’ demeden hep birlikte el birliğiyle omuz omuza devletinin, milletinin yanında olmuştur. Muğla, bölgeye o kadar çok sahip çıktı ki, Allah sizlerden bin kere razı olsun. Sizlerin şahsında tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.

ÖNEMLİ YARDIM KAMPANYALARI BAŞLATTIK

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak deprem bölgelerinde yaşayan afetzedeler ve afeti yaşayan illerden Muğla’ya gelen vatandaşlar için ayrı ayrı kampanyalar başlattıklarını ve bu çalışmaların uzun bir süre devam edeceğini söyleyen Barış Saylak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“En anlamlı bağışlardan biri de Muğla balıkçılarının yaptığı yardım oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 22 Şubat tarihinde denize açılan balıkçılar, ağlarını bu kez deprem bölgelerindeki vatandaşlar için attı. Elde edilen gelirin tamamı depremden zarar gören 11 ile destek amacıyla AFAD’a bağışlandı. Şimdi de süt üreticilerimizle bir kampanya başlattık. Üreticilerimiz, 1 Mart’ta üretilen sütlerini depremzedelerimiz için bağışlayacak. Sütler peynir yapılacak ve depremzedelerimize dağıtılacak. Ayrıca her üreticimiz, ürettiği zeytinyağından bir şişe vererek afet mağduru kardeşlerimize katkı sunacak.”

HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÜRETMEK ZORUNDAYIZ.

Yaşanan depremin aynı zamanda önemli ölçüde tarımsal kayba da yol açtığını belirten İl Müdürü Barış Saylak, “Türkiye’nin tarımsal GSMH’nın yüzde 17’sini üreten bölgede, şu anda tarımsal üretim durmuş vaziyette. O bereketli ovalar, OSB’leriyle ünlü şehirlerimizde üretim çarkları bir süre daha dönemeyecek. Bu nedenle biz her zamankinden daha fazla üretmeye mecburuz. Bunun için daha çok çalışacak ve daha çok üreteceğiz. Bugün de burada önemli bir ürünümüz olan Dalaman Kaya İnciri fidanlarını tamamı hibe olmak üzere üreticilerimize dağıtıyoruz. Vatanımız için çok daha fazla üreteceğiz” dedi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta da konuşmasında depremden duyduğu üzüntüyü dile getirerek “İlk günden devlet olarak var gücümüzle destek olduk. Kurum kuruluş, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, millet el ele verdi ve yardımlarımızı deprem bölgesine ulaştırdık. İlçemizde de çok sayıda depremzede misafir ediyoruz. Onları da en güzel şekilde ağırlamak için gereken neyse yapılıyor. Dalaman halkına bu anlamda teşekkür etmek isterim. Sıcak ve samimi bir şeklide hem kucak açtı hem de desteğini verdi. İl Müdürümüzün de ifade ettiği gibi artık daha fazla üretmek zorundayız. Birçok ilçede kaymakamlık yaptım. Ama hiç bu kadar tarımsal desteğin ve projenin yer aldığı bir ilçem olmamıştı. Bu anlamda Dalaman’a verdikleri destek olağanüstü çalışmalardan dolayı İl ve İlçe Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tören konuşmaların ardından fidanların ilgili mahalle muhtarlarına ve üreticilere dağıtılması ile son buldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi