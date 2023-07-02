Dalaman, tatil denildiğinde akla gelen popüler bir gezi alanıdır. Tarihi, doğal güzellikleri ve benzersiz deniziyle ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunar. Dalaman'da gezilebilecek yerler ve ücretsiz plajlar hakkında bilgileri sizler için haberimizde derledik.

Dalaman'da gezilecek yerler

Dalaman, Türkiye'nin güneybatısında Muğla iline bağlı bir ilçe ve aynı zamanda bir turistik bölgedir. İşte Dalaman'da gezilebilecek yerler ve yapabileceğiniz aktiviteler;

Dalyan

Dalaman'ın en ünlü turistik merkezlerinden biridir. Caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı İztuzu Plajı'na ev sahipliği yapar. Ayrıca Dalyan Nehri'nde tekne turları yapabilir, antik kent Kaunos'u ziyaret edebilir ve çamur banyosu yapabilirsiniz.

Sarsala Koyu

Sessiz ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Sarsala Koyu, Dalaman'ın popüler plajlarından biridir. Burada temiz denizin tadını çıkarabilir, güneşlenip dinlenebilirsiniz.

Köyceğiz Gölü

Köyceğiz Gölü, Dalaman'ın doğal güzelliklerinden biridir. Gölde tekne turu yapabilir, Sultaniye Kaplıcaları'nda rahatlayabilir ve yeşillikler arasında huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.

Kral Kaya Mezarları

Kral Kaya Mezarları, Dalaman yakınlarında bulunan antik mezarların yer aldığı bir bölgedir. Tarihi ve arkeolojik bir gezi yapmak isterseniz burayı ziyaret edebilirsiniz.

Rafting

Dalaman Çayı, rafting tutkunları için ideal bir destinasyondur. Çayda yapılan rafting turlarına katılabilir ve heyecan dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Yat Turu

Dalaman, mavinin ve yeşilin buluştuğu bir bölge olduğu için yat turları da oldukça popülerdir. Mavi turlara katılarak koyları gezebilir, yüzme molası verebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Dalaman'da ücretsiz plajlar

Dalaman'da ücretsiz olarak ziyaret edebileceğiniz bazı plajlar bulunmaktadır. Bunların arasında İztuzu Plajı, Sarıgerme Plajı, Sarsala Koyu ve Aşı Koyu gibi ücretsizler plajlar bulunmaktadır.

İztuzu Plajı

Dalaman'ın Dalyan beldesinde yer alan İztuzu Plajı, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek güzel plajlardan biridir. Aynı zamanda caretta carettaların üreme alanı olarak da bilinir.

Sarıgerme Plajı

Dalaman'ın Sarıgerme beldesinde bulunan Sarıgerme Plajı, ücretsiz olarak ziyaret edilebilen geniş ve güzel bir plajdır. Plajda şezlong ve şemsiye kiralama imkanı da bulunmaktadır.

Sarsala Koyu

Sessiz ve doğal güzellikleriyle ünlü Sarsala Koyu, ücretsiz olarak ziyaret edilebilen bir plajdır. Doğal ortamıyla sakin bir atmosfer sunar.

Akkaya Piknik Alanı

Dalaman'a yakın olan Akkaya Piknik Alanı, doğal bir göl ve plaj alanıyla birlikte ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Burada piknik yapabilir, güneşlenip yüzebilirsiniz.

Aşı Koyu

Dalyan bölgesinde yer alan Aşı Koyu, ücretsiz olarak ziyaret edilebilen ve sakin bir atmosfere sahip olan bir plajdır. Doğal güzellikleriyle dikkat çeker.