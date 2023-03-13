Siyahlara bürünmüş haliyle görüntülenen Sayışman, onursal başkanı olduğu ‘Mutluluğun Adresi’ yöneticileriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Deprem bölgesine yapılacak yardımlar hakkında toplantı yaptıklarını ifade eden Sayışman; “Daha yapacak çok işimizin olduğuna inanıyorum. Okul projemizi de en doğru zaman ve lokasyonda hayata geçirmek için bakanlıklarımızla da temas halindeyiz.” dedi. Dizi projesi devam eden Sayışman yöneltilen soru üzerine ise; “Çok şükür dizimiz güzel bir şekilde ilerliyor. Dönem işleri her ne kadar zor olsa da bir o kadarda keyifli oluyor. Anlayacağınız hayatım; evim, set ve dernek arasında gidip geliyor.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ