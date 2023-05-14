Oktay, eşi Hümeyra Şahin Oktay ile Yenimahalle ilçesindeki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Oy kullanmak için sıra bekleyen Oktay, 1203 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Oktay gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin yoğun katılımla, bayram havasında ve demokrasi şöleni gibi geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çok daha güçlü, çok daha geleceği aydınlık, parlak bir Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürüyeceğiz. Söylenenler zaten söylendi. Artık bugün doğru adam için söz de karar da milletimizindir. İnşallah milletimiz de kararını verecektir ve hepimiz de bu karara saygılı olacağız. İnşallah Türkiye için de son derece güzel günleri birlikte yaşayacağız."

Oktay, seçimlerin yurt dışında da yakından takip edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda da bu Türkiye'deki demokrasi olgunluğunun bir göstergesini de yaşıyoruz. Ben şunu ısrarla, iddialı bir biçimde de ortaya koymak istiyorum. Türkiye kadar seçimlerini şeffaf yapabilen, olgunluk içerisinde, bir bayram havası içerisinde geçiren ve bu kadar yüksek katılımla seçimlere katılan ve kararını veren dünyada inanın başka bir ülke, başka bir milletin olduğunu göremiyoruz. Batı demokrasileri de başta olmak üzere katılımların genelde çok az olduğunu görürüz. Ne kadar şaibeli olduğuna da son dönemlerde de hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye bu anlamda da dünyaya bir örnek teşkil etmektedir. Bu anlamda da gururlu ve mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bir süre okuldaki seçmenlerle de sohbet etti.AA