Türkiye’de trafik kazaları her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oluyor. Bu nedenle, sürücülerin daha güvenli sürüş sağlayarak hem kendilerinin hem de yolları paylaştıkları diğer insanların güvenliğini artırmaları büyük önem taşıyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Generali Sigorta, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’na özel altın değerinde güvenli sürüş önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

Kemerinizi bağlayın

Sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamak için en önemli materyallerden biri olan emniyet kemeri; kaza anında sizi ve diğer yolcuları aracın içinde tutarak ciddi yaralanma ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Yola çıkmadan önce her zaman emniyet kemerinizi bağlamaya özen göstermeli, araç içerisinde diğer yolcuların da bu kurala uyduğundan emin olmalısınız. Ek olarak arkada oturan yolcuların da emniyet kemerlerini seyir halindeyken takması ve yine aynı şekilde çocukların da oto koltuğuna oturtularak emniyet kemerlerinin takılı olduğunun kontrol edilmesi önemlidir. Bu sayede yaşanabilecek olumsuz senaryolarda kendinizi ve diğer yolcuları güvence altına alacaksınız.

Hız sınırına uyun

Hız sınırları, yol ve trafik koşullarına göre belirlenir ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için büyük önem taşır. Hızlı sürüş, kazaların meydana gelme ihtimalini artırır ve olası kaza durumunda ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olabilir. Dolayısıyla hız sınırlarına uyarak hem güvenliğinizi hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini sağlamalısınız.

Araç bakımını ihmal etmeyin

Düzenli araç bakımı yaptırmak daha güvenli bir sürüş deneyimi için önemli bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Araç bakımı sırasında; motorun durumu, frenler, lastikler ve diğer önemli sistemler kontrolü ve gerekli prosedürlere uygun olması hayati önem taşıyor. Özellikle uzun yola çıkmadan önce araç bakımı yaptırmak araç aksamlarından kaynaklı olası kaza senaryolarının önüne geçiyor.

Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçının

Dikkat dağıtıcı unsurlar, sürüş sırasında kazalara neden olabilecek önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Cep telefonu kullanımı, müzik dinlemek, araç içerisinde sohbet etmek gibi etkinlikler sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasına neden olur. Öte yandan uykusuz araç kullanmak, trafik durumunu göz önünde bulundurmamak ve güzergâh ile ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi olmamak da sürüş güvenliğini tehdit ediyor. Direksiyon başında dikkatli ve konsantre olmalı ve dikkat dağıtıcı etkinliklerden kaçınmalısınız.

Alkollü araç kullanmayın

Türkiye’deki kaza oranlarına bakıldığında, alkollü araç kullanımına bağlı yaşanan kazaların oranları oldukça yüksek. Bu noktada alkol kullanımı sürücülerin, sürüş kabiliyetini etkileyecek kaza riskini önemli ölçüde artırıyor. Sürücülerin alkol alımından kaçınması ve miktarı fark etmeksizin alkollü oldukları durumlarda araç kullanmaması kritik öneme sahip.

Hava koşullarına dikkat edin

Türkiye’deki trafik kazalarına neden olan bir diğer faktör de hava koşullarıdır. Kötü hava koşulları ve zorlu yol durumları, sürüş sırasında kaza riskini büyük ölçüde artırıyor. Yağmur ve yoğun sis gibi hava koşullarında sürüş hızınızı azaltmalı ve takip mesafesini korumalısınız. Yol koşullarını değerlendirerek ve uygun sürüş stratejileri uygulayarak güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ