Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, TV5 ekranlarında Esra İnce’nin sunduğu “Haber Merkezi” programına konuk oldu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle “Beylikdüzü Milletimizle Tek Yürek” diyerek Hatay’da kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin bölgedeki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çalık, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin birçok şeyi değiştirdiğini vurgulayarak “Afet anında çok daha iyi organize olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Deprem sürecinde Beylikdüzü olarak milletimizle tek yürek olduk. Hem kaymakamlık hem de belediye olarak birlikte hareket ettik. Dört gün boyunca afet bölgesinde çadır kentte kaldım. Bu bize çok önemli tecrübe sağladı ve neler yapmamız gerektiğini çok net bir şekilde gördük” şeklinde konuştu.



“Beylikdüzü Kaymakamlığı ile birlikte bir çalışma başlattık”

Marmara bölgesinde beklenen olası bir depreme karşı ise Beylikdüzü Belediyesi olarak ilçede afet hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Başkan Çalık, “Göreve geldiğimiz andan itibaren deprem hazırlıkları yapıyoruz. Beylikdüzü’nün üç farklı noktasında bu hazırlıklar titizlikle devam ediyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan Beylikdüzü Afet ve Acil Yönetim Merkezi ve bu alanda gönüllülerimize eğitimler veriyoruz. Eğitim sınıfları var burada ve afet anında burayı lojistik üs olarak kullanacağız. Buna benzer iki merkezimiz daha var” şeklinde konuştu. Beylikdüzü’nde bölgeyi iyi analiz ettiklerini ve riskli yapıların nerelerde olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Çalık, “Beylikdüzü Kaymakamlığı ile birlikte bir çalışma başlattık. Yaklaşık 10 bin nüfusun olduğu her noktaya müdahale konteynerleri yerleştireceğiz. Devletin saygın kurumlarıyla iş birliği içerisinde bu süreci devam ettirmeye çalışacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biz Beylikdüzü’nde güzel bir sistem kurmaya gayret ediyoruz. O sistemi de hem komşularımızla hem de kamuoyu ile çok yakında paylaşacağız. Daha dirençli bir Beylikdüzü’nü nasıl inşa ederiz gayreti ve çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi