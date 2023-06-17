Çağdaş, demokratik, üretken Türk kadınlarının sosyal, ekonomik ve kültürel statülerini ön plana çıkartarak Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunmak vizyonuyla kurulan Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği (UKDD-IWSA), 2023 yaz buluşmasını gerçekleştirdi.

Kadınlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, kadınları ezilmişliğe mahkum eden ekonomik ve toplumsal kurumların değiştirilmesi, kadınlar üzerinde süregelen her türlü baskıların kaldırılması, geleneklerin, değer yargıları ışığında statüsünün yükseltilmesi için projeler üreten IWSA’nın kadınları Küçüksu Kasrı’nda bir araya geldi.

SİVİL TOPLUMUN GÜCÜ

IWSA İstanbul Şubesi Başkanı Pedagog Şima Sunder, buluşmada sivil toplum kuruluşlarının ve sivil inisiyatiflerin önemine değinerek, “Hiçbirimizin yılgınlığa, yorulmaya, umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Daha çok çalışacağız, daha çok umutlanacağız. Gençleri geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yıl 100’üncü yaşını kutladığını anımsatan Şima Sunder, “Kadınları odağına alan, kadınların statüsünü yükselten projelere daha fazla önem vermeliyiz. Çağdaş Türkiye’yi ancak böyle inşa edebileceğiz. Eğitim ve dayanışmanın önemi çok büyük” diye konuştu.

100. YIL ETKİLİKLERİ

Şima Sunder Türkiye’deki her bir bireye bundan sonra daha çok iş düştüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

“Çevremizdeki insanlara daha fazla ilgi göstermeliyiz. Değişime önce kendi yakınlarımızdan başlamalıyız. El uzatmalı ve dayanışmalıyız. Kadınlar kalkınırsa çocuklar kalkınır. Kadınlar kalkınırsa ülke kalkınır. Modern ve aydın bir topluma bu yolla gidebiliriz.”

IWSA’nın her zaman kadın dayanışmasını ön plana koyan çalışmalara ve projelere imza attığını belirten Şima Sunder, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında daha fazla etkinlik yapacaklarını ve etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

IWSA’nın 100’üncü yılda gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği bazı proje ve etkinlikler:100. Yiıda 100 Öğretmen, STK’larla önerilen öğretmenler arasında Güçlü Kadın Lider Ödülleri, Gençlikten Geleceğe Yeni Yüzyıla Hazırlık, Yaşam Becerileri Eğitimi, Sosyal Duygusal Öğrenme -Okul Aile ve Çocuk İletişimi, Zamansız Çocuklar Projesi, Zamansız Kadınlar Gösterisi , 100. Yıl Resepsiyonu, Öğretmenlerle Anıtkabir Ziyareti, Yılı Kapatma Buluşması, Yeni Yüzyılı Karşılama Etkinliği.

‘Global Wellness Day’ tüm dünyayı dansa kaldırdı, deprem bölgesini unutmadı

Türkiye’de doğup tüm dünyayı etkisi altına alan Global Wellness Day, 10 Haziran, Cumartesi günü on binlerce noktada, milyonlarca kişi tarafından dans ederek kutlandı. 2012 yılında Belgin Aksoy tarafından hiçbir kâr amacı gütmeden yaratılan Global Wellness Day (GWD), ömür boyu sürecek bir felsefe ve yaşam tarzına ilham veriyor. ”Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir" sloganıyla, dünyanın dört bir yanındaki insanlara fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarına özen göstermenin değerini hatırlatıyor.

Her yaştan insanı hayat ile dans etmeye davet eden Global Wellness Day, 10 Haziran 2023, Cumartesi günü tüm dünyada milyonlarca insan tarafından ücretsiz aktivitelerle kutlandı. ‘Gerçekten dans et’, ‘Düşüncelerini dans ettir’ ve ‘Yaşamla dans et’ olan 3 temel önerisini bir araya getirerek bu yılki teması olan #DanceMagenta felsefesini tüm dünyaya yaydı.

Tüm dünyada on binlerce noktada kutlanan ve milyonlarca kişiye ulaşan Global Wellness Day etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde kutlamalar yapıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ile Karadeniz Lifeship Rauf Bey gemilerini gönderip, İskenderun limanında yaklaşık 2 bin kişi için yaşam kenti oluşturan Karadeniz Holding, bu yıl Global Wellness Day’i depremden etkilenen gençlerle kutladı. Karadeniz Holding İdari İşler Koordinatörü, Umut Çevik ve Global Wellness Day’in Kurucusu, Belgin Aksoy’un da katıldığı kutlama etkinliğinde Ayşegül Demirsoy ile zumba, Baha Cemali ile Yoga Boost yapan gençler dans etmeye doyamadı.