Dacia, Renault'nun alt markası olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve 2021'de "Spring" adı verilen elektrikli otomobilini piyasaya sürmüştü. Bu model, satışa sunulduğu ülkelerde yaklaşık 120 bin adet sattı.

Le Vot, Dacia'nın elektrikli araç ürün gamını genişletmek istediğini ifade ederken, bu strateji kapsamında Sandero'nun dördüncü neslinin 2027 veya 2028'de tanıtılacağını ve bu aracın bir elektrikli versiyonunun da olacağını belirtti. Le Vot'a göre elektrikli Sandero, markanın uygun fiyatlı elektrikli modeli olacak.

Fakat uygun fiyat, bazı dezavantajları da beraberinde getirecek. Le Vot, elektrikli Sandero'nun piyasadaki rakiplerine kıyasla daha ucuz olacağını, ancak bu durumun daha düşük bir menzil ve hızlı şarj desteği olmaması gibi bazı dezavantajları da beraberinde getireceğini belirtti. Bu, Dacia'nın öncelikle şehir içi kullanıma uygun bir model üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

Ayrıca, Dacia'nın satış ve pazarlama başkanı Xavier Martinet, Dacia'nın C segmentinde üç yeni modeli piyasaya sürmeye hazırlandığını belirtti. Ancak bu yatırımların Sandero'dan bağımsız olacağını ve Dacia'nın, Sandero'yu markanın uygun fiyatlı modeli olarak uzun yıllar boyunca satmaya devam edeceğini ifade etti