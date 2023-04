Turizm ve etkinlik sektörünün “Oscar”ları olarak bilinen ve sektörün en iyilerinin ödüllendirildiği Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards töreninin 11’incisi, 9 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Dacia Türkiye, OYAK Turizm Hizmetleri iş ortaklığı ile ezber bozan bir kurguda gerçekleştirdiği Dacia Jogger lansmanıyla iki ödül birden kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Törende “En İyi Lansman” ve “En İyi Etkinlik Prodüksiyonu” ödüllerini alan Jogger lansmanının her detayında birbirinden yaratıcı ve etkileyici unsurlar, etkinliğin merkezinde konumlandırıldı. Iğdır ve Kars’ta organize edilen etkinliğin ilk adımı Iğdır’da 12 bin metrekarelik bir alana yayılan Tuzluca Mağaraları’nda gerçekleşti. Dacia’nın yenilenen yüzü ve felsefesi mağara duvarlarında tamamen etkinliğe özel olarak oluşturan “video mapping” prodüksiyonu ile sahnelendi. Dijital sanat gösterileriyle Dacia dünyasının merkezine dönüşen mağaranın farklı bölümlerinde, profesyonel oyuncularla otomobilin modülerliğine odaklanan sürpriz mizansenler hayata geçirildi. 22 projeksiyon ile oluşturulan görsel içerikler, dansçılar ve Jogger modeli ile ortak bir akışın içerisinde enstalasyonlar gerçekleştirildi. Oluşturulan yapay zekâ konseptinin katılımcılar ile bire bir etkileşim kurduğu organizasyonda, Jogger’ın teknik detayları ise mağara içinde lansman için özel olarak tasarlanan konferans salonunda paylaşıldı. Yöreye has lezzetlerden oluşan, mağaranın loş atmosferinde gerçekleştirilen ‘Kayıp Yemek’ konseptiyle misafirlere gastronomi deneyimi de yaşatıldı.

Jogger’ın ilk sürüşlerine bölgenin gizemli coğrafyası ev sahipliği yaptı. Bir mağara içinde yapılan ilk test sürüşü deneyimi ile başlayan; doğa harikası Gökkuşağı Tepeleri, Aras Nehri kıyıları ve Ani Antik Kenti’ni de kapsayan, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı rotalarda aracın sürüş kabiliyetlerine odaklanıldı. Tüm detaylarında kişiselleştirmelerin düşünüldüğü lansmanda, her bir Jogger isme özel hazırlanırken; lansman alanı katılımcıları maceraya çağıran bisiklet, tavan çadırı, kayak takımları ve port bagaj gibi aksesuarlarla donatıldı.

Jogger lansmanı başarısını ödüllerle kanıtlamaya devam ediyor

Dacia Türkiye, Jogger lansmanıyla ACE of M.I.C.E. Awards’tan kazandığı ödüllerin yanı sıra Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin 2022 Satış ve İletişim Ödülleri’nde basın mensupları tarafından da ”Yılın Basın Lansmanı” seçilerek başarısını kanıtlamıştı.

Ayrıca Global Renault’nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki en iyi iletişim çalışmalarını ödüllendirdiği “Countries Challenge” yarışmasında finalist seçilerek uluslararası platformda da takdirleri kazanmıştı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ