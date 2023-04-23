D1E Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

D1E sınıfı ehliyetle hangi araçların kullanılabileceği merak edilmektedir. D1E sınıfı ehliyet sahibi olanlar minibüs kullanma yetkisine sahip olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken yolcu sınırlamasıdır.

D1E sınıfı ehliyetle kullanılan araçların yolcu sınırı 16+1 olarak belirlenmiştir. Ayrıca D1E sınıfı ehliyet sahibi olanlar M, B, BE, B1, D1 ve F sınıflarıyla belirlenmiş tüm araçların kullanma yetkisine sahiptir. D1 sınıfı araçlara takılabilen römork gibi birleşik araçları da azami yük sınırı (750 kg.) korunacak şekilde kullanma yetkisine sahiptir.

D1E Sınıfı Sürücü belgesi Alma Yaşı ve Şartları Nelerdir?

D1E sınıfı sürücü belgesi almak yaş şartına bağlanmıştır. Öncelikle D1E sınıfı sürücü belgesi alabilmek için 21 yaşı bitirmiş olma şartını sağlamak gerekmektedir. Ayrıca en az B grubu bir ehliyetin sahibi olunmalıdır. Daha önce herhangi bir nedenden sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak başvuru şartları arasındadır. Sonrasında gerekli evraklar;

En az ilkokul düzeyinde bir eğitim belgesi gerekir.

Sürücü olabilir onaylı sağlık raporu gerekir.

Sabıka kaydı temiz raporu gerekir.

Son 6 aya ait çekilmiş biyometrik fotoğraf gerekir.

Kimlik fotokopisi gerekir.

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