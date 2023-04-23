D Sınıfı Ehliyeti Olanlar Hangi Araçları Kullanır?
D sınıfı ehliyet, otobüs ve minibüs kullanmak isteyen kişilerin alması gereken ehliyet türüdür. Bu ehliyet türünün içeriği sadece otobüslerde oluşmamakla birlikte, aslen otobüs kullanmak isteyenlerin D ehliyeti alması zorunludur. Sadece minibüs kullanacak kimselerin ise D1 sınıfı ehliyet alması yeterlidir.
D sınıfı ehliyete sahip insanların kullandığı araçlar şunlardır:
-Otobüs
-Minibüs
-Otomobil
-Traktör
-Motor bisiklet
-Kamyonet
D Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?
-24 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
-B sınıfı ehliyete sahip olmak gerekir.
-Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak gerekir.
-Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak gerekir.
-En az ilkokul mezunu olmak gerekir.
-Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması gerekir.
D Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?
D sınıfı ehliyet almak için öncelikle gerekli ehliyet sınavlarına girmek ve bunları başarı ile tamamlamak gerekmektedir. D sınıfı ehliyeti alabilmek için birtakım evraklara sahip olmak gerekmektedir.
D sınıfı ehliyet için gerekli evraklar:
-Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf gerekir.
-Nüfus cüzdanı fotokopisi gerekir.
-"Sürücü olur" isimli sağlık raporu gerekir.
-Kan grubu kartı gerekir.
-Öğrenim durumunu gösterir belge gerekir.
-Adli sicil kaydı gerekir.
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