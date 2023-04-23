D Sınıfı Ehliyeti Olanlar Hangi Araçları Kullanır?

D sınıfı ehliyet, otobüs ve minibüs kullanmak isteyen kişilerin alması gereken ehliyet türüdür. Bu ehliyet türünün içeriği sadece otobüslerde oluşmamakla birlikte, aslen otobüs kullanmak isteyenlerin D ehliyeti alması zorunludur. Sadece minibüs kullanacak kimselerin ise D1 sınıfı ehliyet alması yeterlidir.

D sınıfı ehliyete sahip insanların kullandığı araçlar şunlardır:

-Otobüs

-Minibüs

-Otomobil

-Traktör

-Motor bisiklet

-Kamyonet

D Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

-24 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

-B sınıfı ehliyete sahip olmak gerekir.

-Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak gerekir.

-Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak gerekir.

-En az ilkokul mezunu olmak gerekir.

-Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması gerekir.

D Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

D sınıfı ehliyet almak için öncelikle gerekli ehliyet sınavlarına girmek ve bunları başarı ile tamamlamak gerekmektedir. D sınıfı ehliyeti alabilmek için birtakım evraklara sahip olmak gerekmektedir.

D sınıfı ehliyet için gerekli evraklar:

-Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf gerekir.

-Nüfus cüzdanı fotokopisi gerekir.

-"Sürücü olur" isimli sağlık raporu gerekir.

-Kan grubu kartı gerekir.

-Öğrenim durumunu gösterir belge gerekir.

-Adli sicil kaydı gerekir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ