D-Marin, üçüncü taraf belgelendirme hizmetleri ile bağımsız bir uygunluk garantisi sunan RINA tarafından değerlendirilerek belgeleri almaya hak kazandı. Bir yandan enerji dönüşümü, ÇSY ve dijitalleşmeye odaklanarak operasyonları kolaylaştırmayı taahhüt eden RINA, diğer yandan da enerji tasarrufu, emisyon azaltımı ve yakıt tüketiminin optimizasyonuna yönelik güçlü bir taahhütle denizcilik endüstrisinde yeşil bir yaklaşımı teşvik ediyor.

Sürekli iyileştirmeye ve gelişime odaklanıyoruz

D-Marin Sağlık, Güvenlik ve Çevre Sorumlusu Areti Priovolou konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerini almak ve korumak için kendimizi sürekli iyileştirmeye ve gelişime adadık. D-Marin'in seçkin bir dış kuruluş olan RINA tarafından böyle bir değerlendirmeye layık görülmesinde gösterdikleri sürekli özveri için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Marinalardaki ekip arkadaşlarımızın kararlılığı ve güçlü desteği olmadan bu başarıyı elde edemezdik. Tutkuyla çalışan profesyonellerden oluşan ekibimizin de desteğiyle, şirketimizin ortak büyüme hedefi doğrultusunda daha birçok önemli başarıya birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

D-Marin'in İSG-Ç standartları; etkin kurum içi iletişim, kapsamlı eğitim, işletme verimliliği, müşteri odaklı yaklaşım ve çalışan bağlılığının yanı sıra dijital hizmet sunumunu geliştirmek için yakın zamanda Sense4Boat ve Jellyfishbot hisselerinin satın alınması da dâhil olmak üzere yenilikçi çözümler aracılığıyla ortaya konuyor. Tüm bu uygulamalar, üst sınıf marinalar ağının etkin operasyonlar gerçekleştirmesini ve paydaş memnuniyetini temin etmenin yanı sıra müşterilere zenginleştirilmiş yatçılık deneyimleri sunmasını sağlıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ