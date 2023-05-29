CZN Burak olarak da bilinen Burak Özdemir, dünyanın çeşitli yerlerinde mekanları bulunan bir isimdir. Ancak, son açıklamasında İstanbul'daki Etiler'deki mekanıyla ve babasıyla hiçbir bağının kalmadığını duyurmuştur. Ayrıca, İstanbul'da kendi adını taşıyan ilk restoranını açmaya hazırlandığını belirtmiş ve hakkının yendiğini söyleyerek sitem etti.

Emek Hırsızı

CZN Burak, 48,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaparak durumu açıkladı. "CZN Burak" restoranının sadece Dubai, Katar ve Tacikistan'da bulunduğunu belirtti ve 3 ay sonra İstanbul'da ilk restoranını açacağını duyurdu. İstanbul'da başka bir restoranının olmadığını vurgulayan CZN Burak, taklitçilere ve ismini kullanan emek hırsızlarına itibar edilmemesini istedi. Ayrıca, zamanı geldiğinde her şeyi açıklayacağını ifade etti. Öte yandan, CZN Burak'ın babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle İstanbul'daki mekanındaki tüm haklarını kesin bir şekilde kopardığı iddia edildi.

CZN Burak kimdir

CZN Burak, gerçek adıyla Burak Özdemir, Türk şef ve sosyal medya fenomenidir. Kendisi 1989 doğumlu olup, Antep mutfağıyla tanınan bir aileden gelmektedir. Yemek pişirme becerilerini geliştirmek için genç yaşta çalışmalara başlamıştır.

CZN Burak, Instagram'da paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesi elde etmiştir. Özellikle Instagram hesabında yaptığı gösterişli yemek sunumları, özgün tarifler ve enerjik kişiliği ile popülerlik kazanmıştır. Dünya çapında tanınan bir şef haline gelen CZN Burak, özellikle et yemekleri ve kebaplar üzerine uzmanlaşmıştır.

Aynı zamanda CZN Burak ismini taşıyan restoranları da bulunmaktadır. Restoranları, yemeklerin yanı sıra sosyal medyada popüler olan videoların çekildiği mekanlar olarak da dikkat çekmektedir. CZN Burak, başarılarıyla ve enerjik kişiliğiyle Türkiye ve dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi edinmiştir.

Kaynak:Yenigün Gazetesi