Son yılların en çok konuşulan oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'nin en kapsamlı güncellemesi olan Phantom Liberty, Microsoft'un Xbox Games Showcase etkinliğinde detaylı bir şekilde tanıtıldı. Ayrıca, bu etkinlikle birlikte genişleme paketinin Türkiye fiyatı da ortaya çıktı.

CD Projekt Red tarafından düzenlenen sunumda, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'nin oyunculara neden almak isteyecekleri bir deneyim sunacağı üzerinde duruldu. Ancak, genişleme paketinin Türkiye'deki fiyatı, pek çok oyunseverin alacakları genişleme paketi için orijinal oyunun iki katı ücret ödemeleri gerektiği anlamına geliyor.

Phantom Liberty genişleme paketi, oyuncuları Night City'nin yeni bir bölgesi olan Dogtown'da, New United States Başkanı'nı kurtarma görevine sokuyor. Hollywood yıldızı Idris Elba, genişleme paketi ile birlikte oyuna Solomon Reed karakteri olarak katılıyor. Ve tabii ki, Keanu Reeves'in oyunun genişleme paketi ile döneceği de belirtildi.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'nin çıkış tarihi, CD Projekt Red tarafından 26 Eylül olarak belirlendi.

Genişleme paketinin Türkiye'deki fiyatları şu şekilde:

PC (Steam): 399 TL

Xbox: 399 TL

PlayStation: 479 TL

Bunlar, Cyberpunk 2077'nin Türkiye'deki çıkış fiyatı olan 249 TL'lik etiketi oldukça aşıyor. Dolayısıyla, oyuncuların sadece bu genişleme paketini satın alabilmek için en az 399 TL ödemeleri gerekiyor. Bu durum, paketin içeriği ne olursa olsun, birçok oyunsever için tatsız bir sürpriz olabilir