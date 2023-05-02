CW ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI 2023

CW Enerji Madencilik halka arz talep toplama süreci 26-27-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şirketin halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. CW Enerji halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Sonuçların 1 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil olması sebebiyle 2 Mayıs Salı günü açılacağı tahmin ediliyor.

CW ENERJİ MADENCİLİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

CW Enerji’nin borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin 3-4 Mayıs tarihlerinde borsada işlem göreceği tahmin ediliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ