CVV Kodu Nedir?

CVV kodu veya güvenlik numarası, kredi kartının arka yüzündeki, genelde beyaz alana basılı rakamların son 3 hanesidir. Aşağıdaki resimdeki örnekte kırmızı daire içinde görülen 3 rakamdır.

Karttaki Güvenlik Kodu Nerede Yazar?

CVV yani kart güvenlik kodu, banka/ kredi kartının niteliğine göre CVC olarak da değişebilmektedir. Ancak genellikle kart güvenlik kodu ile CVV ile CVV2 olarak karşılaşılmaktadır. Bu güvenlik kodu sayesinde online alışveriş ya da ödeme işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Birçok platformda parola kullanılmasına benzer olarak kart güvenlik kodu, kişinin kart sahibi olduğunu kanıtlamasını sağlamaktadır.

CVV kodunun kaç karakterinin bulunduğu ya da “CVV kodunun 1 ve 2. karakteri nedir?” gibi sorular da bu kodu ilk defa kullanacak olan kişiler tarafından sıkça sorgulanmaktadır. Normalde CVV ile CVV2 kodunun 3 karakteri bulunmaktadır. Yani CVV ile CVV2, 3 haneli bir sayı olarak kartın arka kısmında yer almaktadır. Bu sayının yalnızca ilk 2 karakterinin ilgili platformlara aktarılması ise yine güvenlik amaçlıdır.

CVV kodunun kopyalanması ya da çalınması halinde kredi kartı, limiti dolana kadar kullanılabilir. Böyle bir durumda acilen bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçilerek kartın kullanıma kapatılması gerekir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ