CVK Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelir ve yatırımcılarımızdan alacağımız güçle altın üretim tesisimizi kurarak 4 yıl içinde 30 bin ons altın üretmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin altın üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlarken, halka açık şeffaf bir marka olarak güçlü şekilde büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Bu topraklardan aldığı gücü yine bu topraklara kazandıran CVK Madencilik, Tera Yatırım liderliğinde toplam 38 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 105 TL sabit fiyatla talep toplamaya başladı.

7 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1.4 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 8.4 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü yaklaşık 882 milyon TL olacak. 8.4 milyon TL nominal değerli payların dağıtımının yapılacağı tahsisat grupları ve tahsisat oranları ise yurt içi bireysel %70, şirket çalışanları %5, yurt içi kurumsal %15 ve yurt dışı kurumsal %10 olarak belirlendi. Yurt içi bireysel talepleri tüm konsorsiyum üyeleri tarafından toplanacak olup, eşit dağılım yapılacak. Şirket çalışanlarının, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların taleplerini ise yalnızca konsorsiyum lideri Tera Yatırım toplayacak. Talep toplama yarın sona erecek.

2022 yılında net karını yüzde 692 artırdı

2022 yılında ihraç ettiği 150.000 ton krom madeni ile Türkiye’nin en büyük krom madeni ihracatçıları arasında yer alan CVK Madencilik, 2022 yılında net satışlarını yüzde 234 oranında artırdı ve 967.043.250 TL ciro elde etti. Net karı ise yüzde 692 oranında artış göstererek 331.740.637 TL'ye ulaştı.

Siyanürsüz altın üretimi gerçekleştirecek

Türkiye’nin yüksek kaliteli krom, kurşun, çinko, bakır, manyezit cevherlerini üreten CVK Madencilik, Balıkesir Sarıalan mevkiinde 7 yıl boyunca gerçekleştirdiği arama faaliyetleri doğrultusunda ciddi bir altın rezervi elde etti. 2025 yılına kadar üretim tesisini kurmayı hedefleyen şirket, 4 yıl içinde 30 bin ons altın üretmeyi planlıyor. Sürdürülebilirliği ve çevreyi ön planda tutan CVK Madencilik, siyanürsüz altın üretimi gerçekleştirirken, tesisin enerjisini de yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla GES yatırımı planlıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahname ve ekleri ile tasarruf sahiplerine satış duyurusuna Kamu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), CVK Madencilik’in www.cvkmadencilik.com ve konsorsiyum lideri aracı kurum Tera Yatırım'ın www.terayatirim.com adresli internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.