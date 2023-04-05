CVK Madencilik paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 6-7 Nisan 2023 olarak belirlendi.

Arz Tarihi :
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 105,00 TL
Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **
Pay : 8,400,000 Lot
Aracı Kurum : Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist Kodu : CVKMD
Pazar : Yıldız Pazar

Özet Bilgiler

  • Fonun Kullanım Yeri

    - %30 İşletme sermayesi, yeni maden ruhsat lisansları alımı.
    - %70 Balıkesir Sarıalan'da bulunan altın madeni sahasında kurulacak üretim tesisinin finansmanı.
    * İzahname, Sayfa 184.

  • Halka Arz Şekli

    - Sermaye Artırımı : 7.000.000 Lot
    - Ortak Satışı : 1.400.000 Lot (Begüm Çevik)
    * SPK Bülten, 2023/21.

  • Tahsisat Grupları

    - 5.880.000 Lot (%70) Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
    - 420.000 Lot (%5) Şirket Çalışanları
    - 1.260.000 Lot (%15) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
    - 840.000 Lot (%10) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı
    * İzahname, Sayfa 169.

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  • Satmama Taahhüdü

    - 1 Yıl, İhraççı.
    - 1 Yıl, Ortaklar.
    * İzahname, Sayfa 182.

  • Fiyat İstikrarı

    - Planlanmamaktadır.
    * İzahname, Sayfa 180.

  • Halka Açıklık

    - %20.
    * İzahname, Sayfa 130.

  • Halka Arz İskontosu

    - %17.
    * Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 58.

  • Halka Arz Büyüklüğü

    ～ 882 Milyon TL.

  • ** Bireysel / Şirket Çalışanları Eşit Dağıtım.
    *** T1-T2 Kullanılamaz.
    **** Katılım Endeksine uygun. (XKTUM)