CVK Madencilik paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 6-7 Nisan 2023 olarak belirlendi.
|Arz Tarihi :
|Halka Arz Fiyatı/Aralığı :
|105,00 TL
|Dağıtım Yöntemi :
|Eşit Dağıtım **
|Pay :
|8,400,000 Lot
|Aracı Kurum :
|Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Bist Kodu :
|CVKMD
|Pazar :
|Yıldız Pazar
Özet Bilgiler
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Fonun Kullanım Yeri
- %30 İşletme sermayesi, yeni maden ruhsat lisansları alımı.
- %70 Balıkesir Sarıalan'da bulunan altın madeni sahasında kurulacak üretim tesisinin finansmanı.
* İzahname, Sayfa 184.
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Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 7.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 1.400.000 Lot (Begüm Çevik)
* SPK Bülten, 2023/21.
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Tahsisat Grupları
- 5.880.000 Lot (%70) Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
- 420.000 Lot (%5) Şirket Çalışanları
- 1.260.000 Lot (%15) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
- 840.000 Lot (%10) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 169.
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Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 182.
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Fiyat İstikrarı
- Planlanmamaktadır.
* İzahname, Sayfa 180.
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Halka Açıklık
- %20.
* İzahname, Sayfa 130.
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Halka Arz İskontosu
- %17.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 58.
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Halka Arz Büyüklüğü
～ 882 Milyon TL.
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** Bireysel / Şirket Çalışanları Eşit Dağıtım.
*** T1-T2 Kullanılamaz.
**** Katılım Endeksine uygun. (XKTUM)