Fotoğraf Mutlaka Olmalıdır

Bir özgeçmiş belgesinde kesinlikle bir vesikalık fotoğraf bulunmalıdır. Bu vesikalık fotoğrafın resmi ve ciddi bir kıyafetle çekilmiş, son derece şık ve yüksek çözünürlüklü olması, güven ve itibar uyandırır.

Temel Bilgiler

Özgeçmiş içerisinde kişisel bilgilerinizin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarımı önemlidir. Bu yüzden, ad-soyad, doğum yeri, adres, telefon, e-posta, medeni hali, askerlik durumu ve ehliyet bilgisi gibi temel bilgilere yer verilmesi gerekir.

Fotoğraf Mutlaka Olmalıdır

Bir özgeçmiş belgesinde kesinlikle bir vesikalık fotoğraf bulunmalıdır. Bu vesikalık fotoğrafın resmi ve ciddi bir kıyafetle çekilmiş, son derece şık ve yüksek çözünürlüklü olması, güven ve itibar uyandırır.

Eğitim Bilgileri

Eğitim bilgileri, özgeçmişinizi inceleyen kişilerin, aldığınız eğitim konusunda bilgi sahibi olabilmesi, bilgi birikiminiz hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmesini sağlayacaktır. Özgeçmişte bu aşama, son alınan eğitimden ilk alınan eğitime kadar ters kronolojik liste şeklinde, sertifikalar ve lisans bilgileri ile yer almalıdır.

İş Tecrübeleri

Başvurduğunuz kurumun bilgi birikimleriniz ve iş tecrübeleriniz hakkında bilgi sahibi olabilmesi için iş deneyimlerinizin doğru şekilde özgeçmiş içerisinde yer alması önemlidir.

Eğitim ve Seminerler

Başvurduğunuz kurumun mesleki yeterlilikleriniz hakkında bilgi sahibi olabilmesi için aldığınız eğitimler ve sertifikalarınızla ilgili bilgiye ulaşabilmesi gerekir. Bu yüzden özgeçmişlerinizde mutlaka eğitim ve seminer bilgilerine yer vermelisiniz.

Hobiler

Başvurduğunuz kurum, hangi konuda deneyim gerektiriyorsa ona göre; CV’mize katıldığımız etkinlikleri, aldığımız dersleri eklememiz bize oldukça fayda sağlar.

Yabancı Dil Bilgisi

Eğer yabancı dil biliyorsanız bunu mutlaka özgeçmişinize eklemeyi unutmayın. Fakat çok az bildiğiniz, yani birkaç kelime veya cümle bildiğiniz bir dili CV’nize yazmayın.

Referanslar

Başvurduğunuz kurumda bireylerin sizin hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmesi için sizin iş tecrübenizi ve eğitim referansınızı sağlayabilecek birilerine yer vermek özgeçmişiniz açısından büyük önem taşır.

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