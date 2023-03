Küçükçekmece Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılında sanatta, sporda, bilimde çığır açan, tarihe iz bırakan, kendini var etmiş ve toplumsal fayda üretmiş Cumhuriyet kadınlarının fotoğraflarını “Cumhuriyet’in Kadın Yüzü” isimli sergide buluşturdu. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile projelendirilen serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Kadın Eserleri Kütüphanesi Koordinatörü Hülya İskender, Sergi Küratörü Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi, 16 Nisan’a dek sanatseverleri ağırlayacak.

Başkan Çebi: Eşitlik mücadelesini kimlerin temellendirdiğine şahit olacaksınız

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, 6 Şubat’ta ve devamında yaşadığımız depremler ve sel felaketleri ile ülke olarak büyük bir acıyı ve üzüntüyü yaşadık. Depremde yaşamını yitiren binlerce yurttaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Depremden kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi kırılgan gruplar daha fazla etkilendi ve kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi bir kez daha gündeme geldi. 8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadın müdürlerimiz Hatay Samandağ’daki kadınlarla bir araya geldi, dertleşti, sohbet etti ve hijyen paketleri dağıttı. Bölgeye barınma, psikolojik destek, gıda, giyim, hijyen ve özbakım konularında desteklerimiz devam ediyor. Bu sergide de eşitlik mücadelesini kimlerin temellendirdiğine hep birlikte şahit olacağız. Eşitlik, demokrasi, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, kültür-sanat, çevreci bir yaklaşım ve aktif yurttaşlarımızla daha iyi bir gelecek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışma arkadaşlarım ve sergide emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Halide Edip’ten Şirin Tekeli’ye kadar çoğul bir kadın profili izleyebilirsiniz

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin Türkiye'nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olduğunu ifade eden Sergi Küratörü Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu ise, “Cumhuriyet’in 100. yılında modernleşme dediğimiz kalkınma, kentleşme sürecinde de kadınların bir toplumsal grup olarak bu demokratikleşme çabasına yaptığı katkı her zaman çok görünür olmadı. Arşivlerimizdeki belgelerle kadınların yaptığı katkıyı bu sergide görünür kılmak istedik. Kadının emeği, üretimi, kendisi de hep var. Kadınlar, Kurtuluş Savaşı’nda cephede, cephe gerisinde de hep vardı. Burada Halide Edip’ten Şirin Tekeli’ye kadar, ilk uçağa binen kadından, ilk kadın pilota böylesine bir çeşitliliği sergilemeye çalıştık. Arşivlerimizin izin verdiği kadar çoğul bir kadın profili, bu sergide sanatseverlerle buluşacak” diye konuştu. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın arşiv ve koleksiyonlarından alınan fotoğraflar, zengin bir seçki olarak “Cumhuriyet’in Kadın Yüzü” sergisinde bir araya getirildi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından, Türkiye’nin her yerinde görünmez kılınmış bütün kadınlara armağan edilen sergi, kadın varlığını hafızalara yerleştirme ve yeni kuşaklara aktarmak konusunda bir ‘davet’ niteliği de taşıyor. Tarihteki görünmezliklerine karşı kadınların, eğitim ve çalışma alanlarında mücadelelerinin yanı sıra Cumhuriyet’le birlikte kadınların toplumun her alanında başarılarını ortaya koyması açısından önem taşıyan sergi, 150 adet esere ev sahipliği yapıyor.