Yeniden yapılan okulun yakınlarında Çasmlık alaınında bir araya gelen 50 yıllık mezunlar hem keyifli, hem de nostaljik bir gün geçirdi. Okul mezunlarından Ahmet Ünver, “ Ben ve dönem arkadaşlarımla aynı yıl doğan sevgili okulum Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Koleji'ni (kısaca "Kadıköy Maarif Koleji"ni -'70'lerin sonunda "millileştirilen(!)" adıyla Kadıköy Anadolu Lisesi- Cumhuriyetimizin 50. yılında bitirmiştik.

Cumhuriyetimizin 100. yılında mezuniyetimizin 50. Yılı onuruna Mezunlar Derneğimizden 50. Yıl Madalyalarımızı aldık.” diyerek bu anısını paylaştı.

Bu mezuniyet kutlamasında Sosyoloji Öğretmenleri Ergun Zoga da ilerlemiş yaşına rağmen eski öğrencilerini yalnız bırakmadı. Zoga, tüm öğrenciler hem heyecanlandıran hem de duygulandıran bir konuşma yaptı. Ergun hoca eski öğrencilerinin bu toplantısına yine o yıllardaki şıklığı ve asaletiyle öğrencilerine örnek olmayı sürdürdü.

Toplantıda. yaşamını yitirmiş Öğretmenler ve arkadaşlarda saygıyla anıldı. Anma konuşmalarında, belletmenler, hekim, hemşire, aşçı, bahçıvan, teknisyen ve görevlilerde saygıyla yad edildi

Törende mezunlara 50 yıl anısına bir onur madalyası takdim edildi. 50 yıllık öğrenciler yeni bir “talaş böreği gününde” buluşmak üzere vedalaştı