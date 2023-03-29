Cumhuriyet’in özgürleştirdiği ve bilimin ışığında yürüyen kadınların hayat öykülerini kaleme alan gazeteci-yazar Özlem Özdemir’in kaleme aldığı Kadınlar Cumhuriyeti, Cumhuriyet’in 100. Yaşına bir saygı duruşu.

Özlem Özdemir’in, Cumhuriyet’in aydınlanmacı, modernist geleneği sayesinde eğitim alan ve varoluşlarını laboratuvarlara, akademi kürsülerine, amfilere, sokağa taşıyan bilim kadınlarının hayat öykülerini yazdığı Kadınlar Cumhuriyeti, görkemli bir tarihi gerçek anlamıyla kavramak, Cumhuriyet’in 100. yaşını bütün coşkusuyla kutlamak isteyenlerin başucu kitabı olacak.

Kâmile Şevki Mutlu’dan Pakize Tarzi’ye; Remziye Hisar’dan Fatma Hikmet İşmen’e; Fatma Selma Soysal’dan Türkan Saylan’a kadar, 12 bilim kadınının hayat hikâyelerinin, akademik serüvenlerini anlatıldığı Kadınlar Cumhuriyeti, 100. Yılda bütün ülkeyi saracak coşkuya bilimin ve aydınlanmanın ışığını düşürecek, yediden yetmiş yediye herkesin okuyacağı bir kitap.

YENİGÜN HABER MERKEZİ