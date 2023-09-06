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Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren ve dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma vizyonuyla çalışan Türkiye Kalite Derneği (KalDer), gelenekselleşen Kalite Kongresi’nin bu yıl 32.’sini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

“Su Gibi” temasıyla 21-22 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak 32. Kalite Kongresi’nde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık panoramasına ışık tutulacak ve yeni 100 yıllık döneme dair önemli çıkarımlarda bulunulacak. Kongre’de bilim, akademi, medya ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri bir araya gelecek.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) bu sene 32. kez düzenleyeceği Kalite Kongresi’nde yepyeni bir konu ile kamuoyunun karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 21-22 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda “Su Gibi” teması ile gerçekleştirilecek olan 32. Kalite Kongresi’nde, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin 100 yıllık geçmişi ve önümüzdeki 100 yılın bizlere neler getireceği ele alınacak. Kongre’nin ilk günü 1923’ten 2023’e ekonomimiz, sosyal yapımız ve coğrafyamız, ikinci günü ise önümüzdeki ekonomik sorunlar, sosyal değişimler, coğrafyamızın karşı karşıya olduğu riskler masaya yatırılacak.

“Su Gibi” temasıyla geçmiş ve geleceğe uzman bakış

32. Kalite Kongresi hakkında değerlendirmede bulunan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar; “Dernek olarak 1992 yılından bu yana düzenlediğimiz Kalite Kongre’lerinde yaklaşık 150 bin katılımcı ve 2 bin 800 konuşmacı yer aldı. Ayrıca her yıl yaklaşık 3 bin 600 kişiye ev sahipliği yaptık. Bu sene içinse heyecanımız ve mutluluğumuz çok başka. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu yılda temamızı Cumhuriyetimizin su gibi geçen 100 yılına atfettik. Bu kapsamda ‘Su Gibi’ temasıyla ülkemizin 100 yıllık geçmişinden dersler çıkaracak, gelecek 100 yıllık dönemdeki fırsat ve riskleri bilimsel bir zeminde ele alacağız. Birinci gün ‘Su Gibi Geçti’ temasıyla; “100. Yılında Türkiye Toplumu, 100 yıl Nasıl Geçti? Yılında Türkiye Ekonomisi, Coğrafyası, Dünden Bugüne Cumhuriyet Kadını” oturumları gerçekleştirilecek. İkinci gün ise ‘Su Gibi Gelecek’ temasıyla; “Gelecek 100 Yıl Neler Getirecek? Bugünden Yarına Cumhuriyet Gençliği, Nasıl Bir Ekonomi, Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir Coğrafya, Biz Cumhuriyeti Nasıl Geliştireceğiz” oturumları düzenlenecek. Alanında uzman isimler iki gün boyunca çok önemli konu başlıkları altında değerli bilgiler paylaşacak. Son olarak belirtmek isterim ki 32. Kalite Kongremizin ikinci gününün sonunda gelenekselleşen Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini bulacak. Bu Kongremizde yine bir ilke daha imza atacağız. Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz ve şirketlere sürdürülebilirlik konusunda yol haritası olması açısından ülkemizde ilk olan Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri de birinci günün sonunda sahiplerine takdim edilecek.” şeklinde konuştu.