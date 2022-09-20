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Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi
GÜNDEM
20.09.2022, 13:05
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Türkiye, bir yıldan kısa süre içinde Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkışına, Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB3, Hürjet ve Atak-2'nin ilk uçuşlarına, Gökbey helikopterinin ilk teslimatına şahitlik edecek.
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#koronavirüs
#corona
#korona
#salgın
#Aslı de Munnink
#91 years turkish man win the coronavirus
#Bedrettin Dalan
#ya İstİklal ya ÖlÜm
#üyelik
#Acıbadem Maslak Hastanesi
#üçüncü boğaz köprüsü
#patlayıcı ele geçirildi
#dizi
#İncir Ağacı 121. Bölüm
#denizbank açıkhava konserleri
#yasak elma full izle
#Krem
#Fevzi Gandur Logistics
#Ayrılık
#haluk levent