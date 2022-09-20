Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi

Türkiye, bir yıldan kısa süre içinde Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkışına, Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB3, Hürjet ve Atak-2'nin ilk uçuşlarına, Gökbey helikopterinin ilk teslimatına şahitlik edecek.