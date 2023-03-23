“Ali İsmail Korkmaz’dan Oğuz Arda Sel’e; Somalı madencilerden Enes Kara’ya; Hande Kader’den Özgecan Aslan’a yıllardır ne acılar yaşadığımızı biz gençler biliyoruz. Giderek artan işsizlikten inşaatta hayatını kaybeden atanmayan öğretmene, giderek artan mobbingden enkaz altında devletin yardımını bekleyen yurttaşlarımıza, sokakta yürüyemeyecek kadar özgürlüğünü kaybetmiş genç kadınlara, feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nden “giderlerse gitsinler” denilen hekimlerimize… 21 yılın sonunda artık bu kabusu yenmemize çok az kaldı. Son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençlere yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Birbirinden farklı görüşlerden gençlerle toplantılar ve çalıştaylar yaptık. Yalnızca hızla değişen gündemi, yapay ve kişisel tartışmaları değil, ne yaşadığımızı ve siyasetten ne istediğimizi konuştuk. Yarınına dair plan yapamayan ve çözüm yerine sorunun siyasette olduğunu gören gençlerin, Türkiye’nin her bir yanında sorunlarında ve çözüm önerilerinde ortaklaşmaya başladığını fark ettik. Nitelikli ve erişilebilir bir eğitim, güvenceli istihdam ve evrensel standartlarda özgürlük istiyor gençler. Biz de bunu istiyoruz. Gençlerin bu taleplerinin yüzeysel ve kısa vadeli çözümlerle değil, gelip geçici kampanyalarla değil, büyük bir vizyon değişikliği ile karşılanabileceğini biliyoruz. İktidarımızda uygulamaya geçecek olan Millet İttifakımızın Ortak Politikalar Mutabakat Metni bu vizyon değişikliğini ortaya koyarken Cumhuriyet Halk Partisi’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyon Programı da milyonlarca istihdam yaratılırken bu çağa uygun ve güvenceli iş planını da içeriyor. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere ‘sizin hayalleriniz benim hedeflerimdir’ diyerek çizdiği vizyon, hikayesini uzun uzun dinlediği binlerce gencin talepleri üzerine kuruludur. Her bir mülakatta torpilsiz olduğu için elenen, gururu kırılan, kaygısından geceleri uyuyamayan, üniversite diploması değersizleştirilmiş, dünyadan uzaklaştırılmış, değersiz hissettirilmiş binlerce gencin gözyaşlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattığı hikayeleri ve talepleri Türkiye’nin beklediği büyük değişime öncülük yapacaktır. Gençlerin hayal kurabilecekleri bir Türkiye’nin inşasına çok az kaldı.”