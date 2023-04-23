Cities: Skylines II, Şehir Planlama Simülasyon Oyunlarına Yeni Bir Soluk Getiriyor

Rasim Ozan Kütühyalı Olay Olan Fotoğrafları Hakkında Konuştu!

Ankaralı Okşan Kimdir? Sosyal medya Melih Gökçek ile Ankaralı Okşan iddialarıyla çalkalandı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Paylaşımda Türk bayrağı emojisine ve Altay tankıyla ilgili görsele de yer verildi. (AA)

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak? İndirim ne zaman başlayacak?

Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak? İndirim ne zaman başlayacak?