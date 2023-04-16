Durumun doğru olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Böyle bir dönemde çadır satılmaz. Bu bir hataydı. Kızılay hepimizin kurumu, bizden önce de vardı, bizden sonra da devam edecek. Buna böyle bakmalıyız. Pireye kızıp yorgan yakmayalım" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı için "Pireye kızıp yorgan yakmayalım" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a "Madem yorgan pireli; yorganı pireden neden arındırmıyorsunuz? Neden yorgan hala pireli?"diye twitter hesabından seslendi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi