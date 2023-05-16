Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir televizyon kanalında seçim sonrası soruları cevapladı.

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkı çok açık şekilde ortada. Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum. 5 puan fark var. 2.5 milyona yakın oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi. Kendi oylarımızı koruduğumuz gibi ikinci turda bunun üzerine yenileri ilave edilecektir." dedi.

Kalın, "Sinan Oğan'ın 5 puanlık oyu nereye gider tartışmaları da devam ediyor. Bu 5.17'lik kitle bütün halinde şu tarafa veya bu tarafa gider demek aceleci bir tavır olur. O kitlede muhtemelen kendi değerlendirmelerinde bulunacak." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın sözlerine şöyle devam etti: Tabii ki Sinan Bey değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi. Bu doğal. Net bir şey de koydu ortaya. Terörle arasına mesafe koyması bizim için önceliktir dedi. Bütün bu hususları da dikkate aldığımız zaman ikinci turun bizim açımızdan daha kolay olacağını düşünüyoruz. Ama bunu derken de hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Kalın, "Devletin bekası üzerinde bir pazarlık söz konusu olmaz. Sinan Oğan ile bir görüşme olmadı." diye konuştu.