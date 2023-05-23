İbrahim Kalın'dan 14 Mayıs Seçimleri İle İlgili Değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 14 Mayıs seçimleri ile ilgili, "Elbette ilk turda bitirmek isterdik. Amacımız, çalışmamız buydu. Sistem gereği bu mümkün olmadı. Salt oy oranı açısından baktığımızda Tayyip Erdoğan aslında bu seçimi kazandı. 50 +1 şartından ikinci tura gidiyoruz. Mevcut sistemimiz içinde, YSK, sandık görevlileriyle yürütülen süreç. Sonucu gördük. 57-58'lerde başladık, indik. Sonuç neyse başımızın üstünde dedik ve öyle oldu. Bütün partilerin itiraz ettiği yerler oldu. Muhalefetin bir takım haber akışı da bunu teyid etti. Bizim vatandaşımız oyuna sahip çıkan vatandaştır. Hangi partiden hangi bölgeden olursa olsun vatandaşımız sahip çıktı. Daha önceden 'biz kazandık', '13. Cumhurbaşkanı sayın Kılıçdaroğlu' şeklinde iki belediye başkanının açıklamaları oldu. Biz sonuç ne ise onu esas kabul ettik. Sandıklar açılalı 1 saat olmuş. Niye insanlar bırakıp gitsinler ki. Sandıkların yüzde 15'i açılmış, kim bırakır? O gece bilgi karmaşasına yol açan açıklamalar oldu. Hangi sandıkta nerede eksiklik olduğuna dair bunların gösterilmesi lazım. İtiraz hakkı zaten var. İnsanlar gidip baktılar, tekrar mutabık kaldılar, YSK bu sonuçları açıkladı." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ