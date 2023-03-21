200 yıla yaklaşan tarihi boyunca çok sesli müziği yayma amacıyla yeni eser seslendirilişi ve siparişleri ile müzik mirasımızın gelişimine katkıda bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası; derin düşünceleri, usta besteciliği ve yüksek duygulu yorumculuğuyla dünyaya mal olmuş ünlü halk ozanımız Aşık Veysel’in ses dünyasını; sipariş verdiği özel bir eserle gelecek nesillere taşıyor. Piyanist, şef ve vurmalı halk çalgıları yorumcusu Erberk Eryılmaz’ın Aşık Veysel’in vefatının 50. yıl dönümü anısına ve UNESCO Aşık Veysel Yılı’nı kutlamak için bestelediği eser; kendi dünyasını Anadolu düşünürü mütevaziliği ile ‘Bir Küçük Dünya’ olarak tarif eden Aşık Veysel’in; duru bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı hoşgörü, yaşama sevinci ve insan sevgisi mesajlarıyla ‘Bir Büyük Dünya’ya dönüşmesinden ilham alıyor. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının şüphesiz ki en büyük ve en etkileyici sanatçılarından Aşık Veysel’in vatanseverlik kavramını dolduran çalışkanlığı, fikir açıklığı, eğitime ve bilgiye verdiği değerden esinlenen eser, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen yazıldı. Aşık Veysel’in ses dünyasını ve icra geleneğini; zurna, kaval, tütek, saz, üç telli ve divan sazı gibi Türk müziği çalgılarının kullanımı ile orkestraya yaklaştıran eserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahnesini; bestecilerin özgür sesleri, müzik tutkuları ve sınırsız estetik anlayışlarını dinleyiciye yansıtmak üzere kurulan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yeni Müzik Topluluğu ile paylaşacak.