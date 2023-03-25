Halk ozanımız Aşık Veysel’in vefatının 50. yıl dönümü anısına CSO ADA ANKARA’da düzenlenen özel gecede Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, “Bir Büyük Dünya – Aşık Veysel” eserinin dünya prömiyeri ile dinleyici karşısına çıktı. Piyanist, şef ve vurmalı halk çalgıları yorumcusu Erberk Eryılmaz’ın, Aşık Veysel’in vatanseverlik kavramını dolduran çalışkanlığı, fikir açıklığı, eğitime ve bilgiye verdiği değerden esinlenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen yazdığı eser sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu özel konserde sahnesini; bestecilerin özgür sesleri, müzik tutkuları ve sınırsız estetik anlayışlarını dinleyiciye yansıtmak üzere kurulan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yeni Müzik Topluluğu ile paylaştı. Eserde zurna, kaval, tütek, saz, üç telli ve divan sazı gibi Türk müziği çalgıları kullanılarak, ünlü ozanın icra geleneği orkestra ile bütünleşti.