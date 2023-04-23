Babacan “Hiçbir seçimde Sayın Erdoğan bu seçimde yaptığı kadar popülizm yapmamıştı. Kesenin ağzını öyle bir açtı ki paranın olup olmamasının hesabı yok. İleriye doğru verdikleri taahhütlerin hiçbirisine güven yok”, “Mülakatı kaldıracaklarına inanmıyorum”.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ankara İl Teşkilatı’nda partililerle bayramlaştı. Babacan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

‘Gerçekte iki aday yarışıyor’

“Referandum benzetmesi çok önemli. Herkesin kolaylıkla anlayacağı bir örnek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde dört aday var ama gerçekte iki aday yarışıyor. Diğer iki adayın bir iddiası yok. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan dışındaki adaylara destek veren vatandaşlarımızın ‘Oyum bu iki adaydan hangisine destek anlamına geliyor’ diye iyi düşünmesi lazım. Daha 20 gün var. İnanıyorum ki anlayanlar anlamayanlara anlatacak. Toplumsal bilinç seviyesi yükselecek, sağduyu ve aklıselim galip gelecek ve inşallah bu işi birinci turda halledeceğiz. Bunu yapacağız.”

‘Kesenin ağzını açtı, paranın olup olmamasının hesabı yok’

“İnsanların kafasını karıştırmak için her şey yapılıyor. Dikkat edin, hiçbir seçimde Sayın Erdoğan bu seçimde yaptığı kadar popülizm yapmamıştı. Kesenin ağzını öyle bir açtı ki ne gerekirse veriyor. Paranın olup olmamasının hesabı yok. Ülkenin kaynaklarının yetip yetmeyeceğinin hesabında değil. Açıkladıkları rakamların doğruluğunu bilemiyoruz. Çünkü her şeyi karartıyorlar. Enflasyonu, pandemide hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını gizlediler. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili sayıların da doğru olmadığını teşkilatımız bize söylüyor. Hükûmettin açıkladığı rakamların, ileriye doğru verdikleri taahhütlerin hiçbirisine güven yok.”

‘Yandaşçı zihniyetin mülakatı kaldırma gibi bir lüksü yok’

“Seçim beyannamesi hazırlıyor. Eee, neymiş? ‘Mülakatı kaldıracağız. Bu yanlıştı’ diyor. Niye uyguladın yıllarca? Bunu kaldıracaklarına da ben inanmıyorum. O yandaşçı zihniyet, sadece kendi yakınındakine destek veren zihniyetin mülakatı kaldırma gibi bir lüksü yok. Biz bunu yaparız çünkü hep adalet ve fırsat eşitliğinden yana olduk.”

‘İmar barışı diye meydanlarda konuşan sen değil miydin?’

“Çıkmış, ‘İmar affı yanlış’ diyor. Arkadaş, önceki seçimde il il dolaşıp ‘İmar barışından şu kadar binayı yararlandırdık’ diye meydanlarda konuşan sen değil miydin? Sanki son 5 yıldır bir başka hükûmet iş başında, Sayın Erdoğan da bir muhalefet partisinin genel başkanı. Kendine muhalefet yapıyor.”

‘Yeri doldurulamaz katkımız oldu, seçimden sonra da devam edecek’

“Anayasa metninin, ortak politika metninin hazırlanmasında, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde ve ortak yönetim modelinde yeri doldurulamaz bir katkımız oldu. İnşallah seçimlerden sonra da çok büyük katkımız olmaya devam edecek. Pırıl pırıl kadrolarımızla, iş bilen ekibimizle, dürüst ve çalışkan arkadaşlarımızla beraber bu ülkedeki sorunları tek tek çözeceğiz. Krizleri tek tek aşacağız. Kadro olarak yapacağız. Türkiye güçlü, güvenilir ve itibarlı bir ülke haline gelecek. Yaptık, çok daha güzelini yapacağız.”

‘Daha çok oksijen hissedeceğiz’

“Artık bu iktidar vatandaşın yükünü alan değil, vatandaşa yük olan bir iktidar. Vatandaşlarımız da bu seçimde sırtında artık gittikçe ağırlaşan bu yükü kenara bırakacak, müsait bir yerde indirecek. Korkulu rüyadan uyanıp bir yudum su içme hızında değişmeye başlayacak her şey. İnsanlar derin nefes alacak. Havada daha çok oksijen hissedeceğiz. Demokrasimiz, ekonomimiz, hepsinden önemlisi adalet nefes alacak.”

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