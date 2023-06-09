Hasan Doğan Kimdir? İşte Hasan Doğan’ın Hayatı ve Biyografisi

Türkiye yeni bir sisteme geçiş yapmış olup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Meclis’te yemin ederek görevine başlamıştır. Bu sürecin ardından gözler açıklanacak yeni kabineye çevrildi. Açıklanan isimler arasında öne çıkan bir isim ise Hasan Doğan oldu. Peki kimdir Hasan Doğan?

Eğitim Hayatı ve İlk Mesleki Deneyimleri

Hasan Doğan, ilahiyatçı, siyasetçi, bürokrat, büyükelçi, hukukçu, yönetici ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürüdür. 5 Eylül 1977'de Ankara'da doğan Doğan, ilkokulu Ankara Hürriyet İlkokulu’nda, orta öğrenimini Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Doğan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2002'de yüksek lisans ve 2008'de doktorasını tamamladı.

Üniversite yıllarından itibaren çalışma hayatına atılan Hasan Doğan, radyoculuk, fuar-kongre organizatörlüğü, yayıncılık ve öğretmenlik gibi alanlarda deneyim kazandı. Ayrıca, çalıştığı bazı yayın kuruluşlarında yayın kurulu üyeliğinde bulundu ve Ankara İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nde Genel Sekreter olarak görev yaptı.

Siyasi Kariyeri

Hasan Doğan'ın siyasi yaşamı Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Komisyonu’nda başladı. Fazilet Partisi’nin kapatılmasıyla sona eren Ankara İl Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevinin ardından Ak Parti’nin kuruluşu sonrasında Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliğine seçildi. Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nda medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı ve bu süreçte Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting ve törenlerinde organizasyon ekibinde yer aldı.

Başbakan Abdullah Gül döneminde Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak görev aldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olması sonrasında Özel Kalem Müdür Yardımcılığına atandı ve bu görevi 2008

yılına kadar sürdürdü.

Büyükelçilik ve Özel Kalem Müdürlüğü Görevleri

2008-2014 yılları arasında Başbakan Başmüşaviri ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Doğan, 2 Eylül 2014 tarihinde Büyükelçi unvanıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürlüğüne atanmıştır.

Hasan Doğan, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Doğan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında da kahramanlıklarıyla öne çıkmıştır. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı'nın Özel Kalem Müdürü olarak önemli bir rol oynayan Doğan, o gece demokrasi uğrunda canını seve seve feda etmek isteyen kahramanlar arasında yer almıştır.

Yeni kabineye atanmasının ardından Hasan Doğan'ın gelecek dönemde üstleneceği görevler ve bu görevlerde sergileyeceği performans merakla beklenmektedir.

