Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) ardından yaptığı açıklamada, toplantıda yeni döneme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını, ilgili tüm kurumların uyum, işbirliği ve tam bir koordinasyon içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği temel amaçlar doğrultusunda yoğun bir çalışma sergileme azminin vurgulandığını söyledi.

Toplantıda ilgili kurumların sunumları sonrasında makro ekonomik görünüm ile bütçe görünümünün detaylı şekilde değerlendirildiğini aktaran Yılmaz, temel politika dokümanları ve eylem planları konusunda yapılan çalışmaların gözden geçirildiğini, ayrıca EKK'nın yeni döneme ilişkin çalışma esaslarının ve önceliklerinin istişare edildiğini kaydetti.

- "İHRACAT VE TURİZM GELİRLERİMİZİ ARTTIRACAĞIZ"

Yılmaz, yeni dönemde para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye'nin finansal istikrarını pekiştireceğini ve insan odaklı kalkınmasını sürdüreceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini arttırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz. İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı arttırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak her zaman olduğu gibi temel amaçtır. Bu amaçlara dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken, cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi arttıracağız. Dünyanın ve bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. İstikrar ve güven içinde, güçlü liderlik ve tutarlı bir politikalar setiyle zorlukları aşacak, fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri plan program ve eylem planları ile belli bir takvim dahilinde hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız."

- "MALİ ALANIMIZI SOSYAL HARCAMALAR VE NİTELİKLİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANACAĞIZ"

Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planını ekim ayında TBMM'nin takdirine sunmayı planladıklarını anlatarak, "Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız Orta Vadeli Program'la kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz." dedi.

Bütçe sürecinde öncelikleri detaylı şekilde ortaya koyacaklarını ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapıyı daha da güçlendireceklerini dile getiren Yılmaz, "Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ilgili taraflarla istişare içinde ve ortak akılla hareket edeceklerini vurgulayarak, STK'ların, iş dünyasının, akademinin ve sektördeki diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde, yeni yönetim sisteminin sunduğu hızlı ve etkin çalışma imkanlarından da en üst düzeyde yararlanarak devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.