Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, mart ayı boyunca iki farklı konserle AKM’de dinleyicilerle bir araya gelecek. 19 Mart’ta, AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek ilk konserde, Türk musikisinin kadim makamlarından hüzzamdan seçkin örnekler müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu konserinde, solist ses sanatçısı Hakan Hataylı ile tanbur sanatçısı Murat Aydemir sahne alacak. Konserin son bölümünde şeddiaraban makamından eserler de seslendirilecek.

28 Mart’ta AKM Müzik Platformunda gerçekleşecek diğer etkinlikte ise Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun 2022-2023 sezonunda başlattığı “Müzik Takvimi” programı kapsamında dünya tarihinin mart takviminden müzik kültürümüze yansıyan eserlerden örnekler sunulacak. Türkiye ve dünya tarihinde iz bırakan sosyal, kültürel, sanatsal ve siyasi olaylar ile müzik kültürümüz arasında şaşırtıcı bağlar kuran programı, Şef Mehmet Güntekin hazırlayıp sunuyor. Dev ekrana yansıtılan fotoğraf ve belgelerle dinleyiciyi zaman tünelinde bir yolculuğa çıkaran konserde, solistler Bekir Ünlüataer ve Aybige Demir Okan iken sazlarda Şehnaz Ayan, Serap Çağlayan ve Murat Aydemir sahnede olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ