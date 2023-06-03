Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni bakanlar listesi ne zaman açıklanacak? Türkiye'de gerçekleştirilen 2023 Genel Seçimleri sonrasında, yeni dönem kabinesinde yer alacak isimler merak konusu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler yeni kabine üyelerinin kimler olacağı ve kabine açıklamasının ne zaman yapılacağına çevrildi. 13.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesini merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Türkiye'de gerçekleştirilen 2023 Genel Seçimleri sonrasında, yeni dönem kabinesinde yer alacak isimler merak konusu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler yeni kabine üyelerinin kimler olacağı ve kabine açıklamasının ne zaman yapılacağına çevrildi.

Şu an için resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı, yeni kabine üyeleri hakkında net bir bilgi yok. Ancak, kamuoyunda çeşitli iddialar ve spekülasyonlar dolaşmakta. Sosyal medya platformlarında ve bazı haber kaynaklarında, potansiyel yeni bakan adaylarıyla ilgili çeşitli isimler dolaşmakta. Ancak, bu bilgilerin doğruluğu resmi kaynaklar tarafından onaylanmadı.

YENİ KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler merakla beklenen yeni Kabine'nin açıklanacağı tarihe çevrildi. 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 22.00'de açıklayacak.